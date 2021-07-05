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Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы"

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Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы"
По мнению президента Владимира Зеленского, работа дипломатов должна приносить экономический результат для Украины.

Об этом он заявил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика" в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Формирование сильного внешнего фронта нашего государства - это задача каждого нашего дипломата от атташе до посла. Личное задание от министра иностранных дел и мое личное задание. Каждый разговор и контакт с нашими иностранными коллегами я использую для формирования поддержки нашего государства со стороны мировых мощных лидеров", - отметил Зеленский.

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По его словам, одним из приоритетов является усиление экономического вектора внешней политики.

"Именно экономическая дипломатия должна эффективно способствовать развитию экономики в Украине… Задание национальной дипломатии и каждого нашего посла - усиливать экономическую составляющую работы всех ваших учреждений. Должен быть экономический результат вашей работы", - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы" - Цензор.НЕТ 9768
  • Andriy Kalnyshevsky
    Так и от твоей "работы" должен быть. И для страны, а не оманского офшора.
  • jklpqrs
    это полная гопа. Зебобики, гляньте на этого идиота и ужасно содрогнитесь. Это же вы
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