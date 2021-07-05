Новости

Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать

3 91861
Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать
Поставки оружия из Германии в Украину являются вопросом принципа. Украинская сторона намерена добиться таких поставок.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, во время визита президента Зеленского в Германию в июле лидеры обеих стран обсудят безопасность, нормандский формат, "Северный поток-2" и инвестиции.

"Мы понимаем, что канцлер уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась", - отметил Кулеба.

Он отметил, что должна измениться позиция Берлина по европейской перспективе и вступлению Украины в НАТО.

"Вопрос продажи оружия Украины, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать", - добавил Кулеба.

Также читайте: Мы работаем над тем, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продлен, - минфин Германии

Автор: Богдан Русінко

Топ комментарии

  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    А самому слабо начать выпускать оружие? Может с этой стены начнёте? БОЛТУН И ТРЕПАЧ.
  • Фродо Странник
    За 7 лет патронного завода не сделали.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Боже,какие долбодятлы у власти.
    Что ты можешь у кого то требовать,полудурок?Тогда уж требуй сразу выполнения Будапештского меморандума от России,а если откажется-требуй что бы Германия обьявила ей войну.
    Кулеба о поставке оружия из Германии: Это уже вопрос принципа, мы должны эту стену сломать - Цензор.НЕТ 8417
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости