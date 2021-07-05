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За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов МВД погибли от рук преступников, 141 - погиб на Донбассе, - Зеленский

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За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов МВД погибли от рук преступников, 141 - погиб на Донбассе, - Зеленский
За все время независимости Украины от рук преступников погибло 1 204 сотрудника органов внутренних дел, и еще 141 правоохранитель отдал свою жизнь, сражаясь с российскими наемниками на Донбассе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе своего поздравительного обращения по случая Дня национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В трудной ежедневной работе полицейские, нередко рискуя жизнью, проявляют мужество, волю, верность присяге и украинскому народу. За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов внутренних дел погибли от рук преступников, а 141 сотрудник отдал свою жизнь, защищая Украину на востоке нашей страны", - сообщил Зеленский.

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Он добавил, что все без исключения сотрудники полиции, от рядового и до генерала, во взаимодействие с остальными силовыми органами должны беречь конституционный порядок в Украине, а также защищать суверенитет и территориальную целостность страны в боевых условиях на украинском Донбассе.

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Топ комментарии

  • Дід Панас ccec527d
    Не волнуйтесь, что что а рисовать графики и натягивать статистику мусора умеют лучше чем раскрывать преступления. Даже в приведенной выше цифре есть процент, который ушел в Мир иной от передоза или разбился бухим а коллеги таким образом позаботились о пенсии семье и причислили их к "героям"
  • Igor Zhadan
    А ті,99,9%,які перейшли в Криму на бік ворога,теж сюди зараховані?
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Приведите цифры погибших и спасенных людей от рук преступников за эти годы.
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