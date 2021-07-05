За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов МВД погибли от рук преступников, 141 - погиб на Донбассе, - Зеленский

За все время независимости Украины от рук преступников погибло 1 204 сотрудника органов внутренних дел, и еще 141 правоохранитель отдал свою жизнь, сражаясь с российскими наемниками на Донбассе

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в ходе своего поздравительного обращения по случая Дня национальной полиции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В трудной ежедневной работе полицейские, нередко рискуя жизнью, проявляют мужество, волю, верность присяге и украинскому народу. За время независимости Украины 1 204 сотрудника органов внутренних дел погибли от рук преступников, а 141 сотрудник отдал свою жизнь, защищая Украину на востоке нашей страны", - сообщил Зеленский.

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Он добавил, что все без исключения сотрудники полиции, от рядового и до генерала, во взаимодействие с остальными силовыми органами должны беречь конституционный порядок в Украине, а также защищать суверенитет и территориальную целостность страны в боевых условиях на украинском Донбассе.