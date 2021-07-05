Пока рано делать предположения о формате участия США в процессе прекращения агрессии РФ, - Кулеба
"Безусловно, мы будем говорить о том, какой может быть оптимальная роль Соединенных Штатов в процессе прекращения российской агрессии и деоккупации украинских территорий. Будет ли это роль путем прямого участия в Нормандской формате либо какого-то параллельного трека, либо какого-то трека, который будет пересекаться с Нормандским форматом - это предмет разговора, и тут пока что рано делать какие-то предположения", - сказал Кулеба журналистам на полях всеукраинского форума "Украина 30. Международная политика" в Киеве в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В то же время министр подчеркнул, что участие США повлияет на процесс мирного урегулирования на Донбассе.
"Но как именно - это покажет жизнь. Потому что здесь необходимо желание и воля всех участников процесса. Мы можем все быть настроены на конструктив и двигаться вперед, но если Россия будет настроена на сохранение статус-кво или его ухудшение, тогда мы, очевидно, не сможем двигаться вперед. Но, однозначно, что Соединенные Штаты имеют достаточно инструментов для того, чтобы дать новый импульс процессу мирного урегулирования", - добавил он.