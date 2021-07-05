Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Утверждение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что мы будем иметь возможность утвердить такой весомый документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины к уже 30-летию нашей независимости", - сказал Зеленский.

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