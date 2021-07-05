Новости

Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский

55027
Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом президент сообщил во время выступления на всеукраинском форуме "Украина 30. Международная политика".

"Утверждение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что мы будем иметь возможность утвердить такой весомый документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины к уже 30-летию нашей независимости", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - дипломатам: "Должен быть экономический результат вашей работы"

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Myko
    Косоворотник ніяк не вилізе із совка. Це у совдепії все приурочувалось до якихось дат.

    Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2210
  • 18c49ed2
    Ожидаю утверждения Стратегии внешнеполитической деятельности Украины к 30-й годовщине независимости, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3309
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    его стратегия видна с первого дня как на ладони - это уничтожить и распродать Украину !!! удивляет почему многие не видят этого и молчат по поводу ЗеДиверсантов кремля у нас во власти!!!??
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости