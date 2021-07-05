Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски. ФОТОрепортаж

Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза в США иконы Смоленская Богородица (Одигитрия), которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась применяемая кухонная доска.

Однако во время таможенного контроля международного посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

"Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженная святыня - икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)" написана иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии и, несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боснийского политика Додика допросили в деле о похищенной украинской иконе, подаренной Лаврову

Обнаруженная икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).

Таким образом, отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля", - сказано в сообщении.

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Икона изъята.





Фото: таможня/Facebook