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Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски. ФОТОрепортаж

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Киевские таможенники разоблачили незаконную попытку вывоза в США иконы Смоленская Богородица (Одигитрия), которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни в Facebook.

Согласно декларации, в международном почтовом отправлении из Днепропетровщины в американский штат Флорида направлялась применяемая кухонная доска.

Однако во время таможенного контроля международного посылки вместо кухонного средства таможенники обнаружили деревянную икону с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 01

"Как определили эксперты Национального музея истории Украины, обнаруженная святыня - икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)"  написана иконописцем левобережной Украины, вероятно черниговской ячейки, в XIX столетии и, несмотря на повреждение поверхности огнем, имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения. Рекомендуется для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины.

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Обнаруженная икона не рекомендуется для вывоза за границу (только для экспонирования после проведения реставрационных работ).
Таким образом, отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля", - сказано в сообщении.

Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 02

По данному факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Икона изъята.

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Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 04
Фото: таможня/Facebook

Из Украины в США пытались вывезти ценную икону под видом кухонной доски 05

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Топ комментарии

  • sv_bombardier
    В чем ценность этой крашенной доски? На границе служат дебилы? Ее ценность лишь в качестве семейной реликвии. У меня такая же висит, как память о предках. Совковых фильмов насмотрелись.
  • Fizko Kyiv
    типичная "какая разница", типичная для умственно-отсталых или казламордых, которые без роду и племени
  • Александр Иванов 29ff5b68
    Слов нет.
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