Контрразведка СБУ установила личности главарей "батальона Восток", которые пытали украинских военнослужащих

Контрразведчики СБУ разоблачили двух боевиков так называемой "ДНР", которые подозреваются в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники осуществляли вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Установлено, что двое жителей Донетчины в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого "Батальона Восток", они принимали активное участие в боях под поселками Пантелеймоновка и Бетманове.

Кроме того, по данным следствия, злоумышленники жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, не оказывали медицинской помощи раненым", - сказано в сообщении.

По имеющимся данным, в настоящее время главари боевиков скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили злоумышленникам о подозрениях по: ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) ч.1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается досудебное расследование. Мероприятия по разоблачению преступлений осуществлялись под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.