В Кремле заявили, что "сторонники нацизма и бандеровцы" влияют на внутриполитическую жизнь в Украине

Мнение о том, что к власти в Украине пришли бандеровцы, не является официальной позицией Москвы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, это не является официальной позицией Москвы", - сказал Песков журналистам, отметив, что высказывание о том, что к власти в Украине пришли люди, которые "проповедуют нацистскую идеологию, не является официальным заявлением и никто из официальных лиц такие заявления не делал".

Песков заявил, что "сторонники нацизма и Бандеры на Украине в почете, они оказывают огромное влияние на внутриполитическую жизнь".

"То, что сторонники нацизма и бандеровцы в Украине в почете, вряд ли кто-то сможет с этим спорить. Они там есть, и они оказывают огромное влияние на общественную и внутреннюю жизнь, внутриполитическую жизнь Украины. Это первое. А что касается заявления Владимира Рудольфовича Соловьева, то он волен делать любые заявления. Это журналист, это не официальное лицо, это журналист, который тонко чувствует пульс, что называется, и политологический, и экспертной мысли. И он волен давать те оценки, которые считает нужным", - сказал Песков, отвечая на вопрос, разделяют ли в Кремле тезис, высказанный журналистом Владимиром Соловьевым, о том, что "к власти в Украине пришли бандеровцы, которые исповедуют нацистскую идеологию".

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