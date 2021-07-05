Государственный телеканал "Дом" показал карту с "российским Крымом": Редакция сообщила, что виновный установлен
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко.
"На Телеканал Дом публикуют карту РФ по оккупированным Крымом как частью России", - говорится в сообщении.
Парламентарий также опубликовал скриншот. Карта с "российским" Крымом появилась в сюжете "Непризнанный "Спутник V". Оценка ситуации с COVID-19 в РФ".
Позже редакция телеканала в Facebook сообщила, что проводится служебная проверка, добавив скриншот проекта.
"Проект "Русский дневник" имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения оккупированного полуострова. Вместе с тем, в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта "Русский дневник" имеют утвержденную каналом графическую заставку - карта России без Крыма. Источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности. Продолжается служебная проверка из-за того, что подобной графической заставки нет в распоряжении канала, и как она попала в один из выпусков - неизвестно. Все приобщенные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительно виновный установлен. Крым - это Украина, и канал "Дом" делает все возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций", - подчеркнули в пресс-службе телеканала.
"Публично обращаемся в Службу безопасности Украины относительно помощи нам в проведении внутреннего расследования", - добавили в редакции.