Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в торжествах по случаю Дня Национальной полиции Украины, 100-летия Национальной академии внутренних дел и очередного выпуска офицеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства поздравил присутствующих с Днем Национальной полиции Украины, который отмечался 4 июля.

Зеленский отметил, что правоохранители выбрали для себя ответственный лозунг "Служить и защищать".

"Ежедневно украинская полиция активно должна противодействовать преступности, обеспечивать общественный порядок, помогать людям в различных сложных, критических ситуациях, в частности в борьбе с пандемией COVID-19. А самое главное - укреплять уровень доверия украинского общества. Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, сегодня правоохранители должны сосредоточиться на вызовах для внутренней безопасности страны, в частности на борьбе с криминалитетом, преодолении теневой экономики, контрабанды, влияния "воров в законе". Еще одной важной задачей является уменьшение влияния олигархов на жизнь страны.

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