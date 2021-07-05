Украинцы должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в отношении к каждому человеку, - Зеленский
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства поздравил присутствующих с Днем Национальной полиции Украины, который отмечался 4 июля.
Зеленский отметил, что правоохранители выбрали для себя ответственный лозунг "Служить и защищать".
"Ежедневно украинская полиция активно должна противодействовать преступности, обеспечивать общественный порядок, помогать людям в различных сложных, критических ситуациях, в частности в борьбе с пандемией COVID-19. А самое главное - укреплять уровень доверия украинского общества. Все граждане нашего государства должны чувствовать, что разница между милицией и полицией не в названии, а в принципах, доблести, добродетели, в отношении к каждому гражданину и каждому человеку", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, сегодня правоохранители должны сосредоточиться на вызовах для внутренней безопасности страны, в частности на борьбе с криминалитетом, преодолении теневой экономики, контрабанды, влияния "воров в законе". Еще одной важной задачей является уменьшение влияния олигархов на жизнь страны.