Россия усилила группировку кораблей в Черном море на фоне учений Sea Breeze

На фоне международных учений Sea Breeze российские военные усиливают группировку кораблей в Черном море за счет ракетного крейсера "Москва" и фрегата с крылатыми ракетами "Калибр" "Адмирал Эссен", которые возвращаются после учений из Средиземного моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

В настоящее время они проходят черноморские проливы Дарданеллы и Босфор, сообщил Черноморский флот РФ в понедельник.

По словам военных, корабли совершают переход из Средиземного моря в пункт постоянного базирования в оккупированном Севастополе.

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"После прибытия в Севастополь корабли пополнят материальные запасы, проведут плановый технический осмотр и продолжат выполнение задач по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки сил флота", - сообщил Черноморский флот РФ.

Напомним, в Черном море сегодня проходят международные учения Sea Breeze с участием кораблей США, других членов НАТО и их партнеров.

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В учениях в этом году будут задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих из 17 стран-членов НАТО, а также партнеров альянса. В общей сложности предполагается участие военных из 32 стран.

Напомним, 2 июля представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий сообщил, что из-за учений Sea Breeze Россия вывела в Черное море все свои корабли. Он отметил, что во время учений Россия отрабатывает разные способы поражения группировок, которые создаются в Черном море, но ее попытки продемонстрировать силу не соразмерны с потенциалом стран, которые принимают участие в Sea Breeze.