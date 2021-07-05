Новости

Семья попала в ДТП на Херсонщине: отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы. ФОТОрепортаж

5 22112
Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП на территории Каховского района в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Полицейские установили, что ДТП произошло возле с. Петропавловка на перекрестке неравнозначных дорог автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

"Водитель автомобиля "ВАЗ 2107", двигаясь по второстепенной дороге, не выбрал безопасную скорость движения, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом марки "MAN", которым управлял 30-летний водитель, который двигался по главной дороге", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник отдела следственного управления ГУНП Дмитрий Думанский, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала семья.

Семья попала в ДТП на Херсонщине: отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы 01

"50-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 40-летняя жена и 10-летний сын госпитализированы в хирургическое отделение больницы, а 7-летняя дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Каховской районной больницы. Водитель "МАНа" и его напарник не пострадали", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Subaru протаранил три стоящих после ДТП автомобиля в Киеве: женщина с двумя детьми госпитализированы. ФОТОрепортаж

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели потерпевшего). Устанавливаются возможные свидетели ДТП и предназначено проведения необходимых экспертиз.

Семья попала в ДТП на Херсонщине: отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы 02
Фото: сайт Нацполиции

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Димитрий CrimeaBandera
    Дело не в морально устаревших моделях советского автопрома, а в огромном болте, который положили все и вся на правила дорожного движения и культуру взаимного уважения на дороге.
  • Пупочный войлок
    До чего надо было довести народ, что тот до сих пор передвигается на совковых 40-летних гнилых капсулах смерти, в которых даже при аварии на 50 км/ч выжить - большое везение?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости