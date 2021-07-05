Семья попала в ДТП на Херсонщине: отец погиб, мать с двумя детьми госпитализированы. ФОТОрепортаж

Полицейские расследуют обстоятельства смертельного ДТП на территории Каховского района в Херсонской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Полицейские установили, что ДТП произошло возле с. Петропавловка на перекрестке неравнозначных дорог автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

"Водитель автомобиля "ВАЗ 2107", двигаясь по второстепенной дороге, не выбрал безопасную скорость движения, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автобусом марки "MAN", которым управлял 30-летний водитель, который двигался по главной дороге", - сказано в сообщении.

Как сообщил начальник отдела следственного управления ГУНП Дмитрий Думанский, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала семья.

"50-летний водитель легковушки от полученных травм погиб на месте происшествия. Его 40-летняя жена и 10-летний сын госпитализированы в хирургическое отделение больницы, а 7-летняя дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Каховской районной больницы. Водитель "МАНа" и его напарник не пострадали", - сказано в сообщении.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели потерпевшего). Устанавливаются возможные свидетели ДТП и предназначено проведения необходимых экспертиз.



Фото: сайт Нацполиции