О коллективном иммунитете к COVID-19 можно будет говорить ближе к концу года, - главный санврач Кузин

Главный санврач Украины Игорь Кузин объяснил, когда Украина выйдет на коллективный иммунитет от коронавируса и сколько нужно для этого провакцинировать людей.

Об этом Кузин рассказал в интервью "ТСН", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас о коллективном иммунитете говорить рано, поскольку количество провакцинированных украинцев и тех, кто уже переболел, не слишком большое.

"Я бы не надеялся на коллективный иммунитет слишком сильно. Количество украинцев, которые переболели, не является слишком большим. Простая математика показывает, что это около 2,5 млн человек. Мы имеем предварительные цифры исследования по определению тех, кто переболел. Результаты будут опубликованы в середине июля ... Предыдущие цифры говорят, что по крайней мере 32% населения переболело коронавирусом ... Поэтому, если 32% уже имеют иммунитет, плюс если мы сделаем 10 млн прививок, и, учитывая текущие темпы вакцинации, в осенний период выйдем где-то на 50-60% иммунитета. Однако это недостаточный показатель, чтобы мы не фиксировали осеннего подъема заболевания", - объяснил главный санврач.

Кузин добавил, что достаточный уровень коллективного иммунитета по данным ВОЗ - 75-80%.

"Поэтому, скорее всего, мы столкнемся с осенней волной. Она может быть вызвана, как распространением болезни среди невакцинированных или непереболевших. так и тем, что будут мутировавшие штаммы, особенно "Дельта", который сейчас распространяется быстрее, чем другие. в Украине он тоже зарегистрирован и вероятно мы с ним будем сталкиваться осенью. А к коллективному иммунитету мы подойдем ближе к концу этого года", - подчеркнул Кузин.

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