Лично встретился с Брагаром, выслушал его позицию. Назначено служебное расследование, - глава Нацполиции Клименко

Глава Нацполиции Игорь Клименко назначил служебное расследование из-за инцидента с задержанием нардепа "Слуги народа" Евгения Брагара.

Об этом Клименко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно инцидента с народным депутатом Украины Моим приказом назначено служебное расследование. Патрульные полицейские, участвовавшие в конфликте, и их непосредственные руководители отстранены от выполнения служебных обязанностей. Я лично встретился с Евгением Брагаром и выслушал его позицию", - говорися в сообщении.

По словам главы Нацполиции, сейчас Департамент внутренней безопасности собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего.

"Ведь бодикамеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции. За несколько дней получим и результаты экспертизы.

Мы выступаем за законность и объективность. В случае установления нарушений со стороны полицейских они будут привлечены к ответственности по закону", - добавил Клименко.

Напомним, 4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

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