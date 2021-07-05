Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли, – опрос

74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом свидетельствуют опубликованные 5 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

71,7% опрошенных заявили, что поддерживают проведение референдума о запрете продажи земли. В то же время 21% респондентов выступают против такого референдума, еще 7,2% – не определились с ответом.

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Как отмечают социологи, в случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?", 65,2% украинцев проголосовали бы "за". 21,8% опрошенных проголосовали бы "нет".



При этом еще 6,5% респондентов сказали, что не стали бы принимать участия в голосовании, а 6,4% – не определились с ответом.



Помимо этого, 84,1% украинцев не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Противоположного мнения придерживаются 12,1% опрошенных. 3,8% респондентов затруднились с ответом.



Опрос проводился с 22 по 29 июня среди граждан старше 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего опрошен 2031 респондент методом личного интервью с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%; 2,9% – для показателей близких к 25%; 2,2% – для показателей близких к 12%; 1,5% – для показателей близких к 5%.