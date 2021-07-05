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"Слуга народа" Безуглая сообщила, что "коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ"

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"Слуга народа" Безуглая сообщила, что "коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ"
Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявляет, что коллеги по комитету "заставили" ее перенести рассмотрение законопроекта о реформе СБУ на среду, 7 июля.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, меня сегодня коллеги попросили перенести рассмотрение реформы СБУ на среду. Борьба продолжается", - отметила Безуглая.

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В то же время, в комментариях под постом Безуглая отказалась назвать конкретные имена коллег, которые "заставили" ее перенести рассмотрение законопроекта о реформе СБУ. "Я пока не готова раскрывать имена, это все-таки родной комитет", - отметила депутат.

Слуга народа Безуглая сообщила, что коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ 01
Слуга народа Безуглая сообщила, что коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ 02

Народный депутат "Голоса", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова возмутилась данной ситуацией, отметив: "На прошлой неделе обещали график на эту. О графике уже даже переспрашивать не буду. Имеем банальную отмену уже во время заседания и перенос без деталей. Что делать тем, кто не сможет в среду присутствовать? А то я уже сегодня все встречи отменила, в прошлую среду сидели ждали до 19 под вашим комитетом, отменив все планы, но тоже рассмотрение отменили".

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Слуга народа Безуглая сообщила, что коллеги заставили перенести рассмотрение реформы СБУ 03

Топ комментарии

  • Фродо Странник
    Безмозглая и рехформа СБУ. Фсё . пипец Службе.
  • Alexey Chernyavsky
    Безуглые и безмозглые, вы хоть туда не лезьте. Придут люди после вас и все проведут.
  • jklpqrs
    "Слуги народа - Партия Аферистов, Мошенников и Наркоманов". И все, заметьте, с большой буквы
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