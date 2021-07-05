Увеличение интервала между двумя прививками вакциной Oxford/AstraZeneca повышает иммунитет против COVID-19, - исследование
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет MedicalNewsToday
А вспомогательный (бустерный) укол более чем через шесть месяцев после второй дозы еще больше укрепил иммунитет, в том числе против существующих вариантов COVID-19. Причем после второй и третьей доз было меньше случаев легких побочных эффектов, чем после первой дозы вакцины.
"Вы получаете очень сильную индукцию антител с этими действительно длинными интервалами, и это очень обнадеживает страны с ограниченным предложением COVID-вакцин в краткосрочной перспективе", - отметила одна из исследователей профессор Тереза Ламбе.
В странах, где плохое снабжение COVID-вакциной привело к более длительным, чем рекомендуется ВОЗ, промежуткам между первой и второй дозами, возникли серьезные опасения по поводу неадекватных иммунных реакций.
Но новое исследование подтвердило, что вторая доза вакцины остается высокоэффективной даже после перерыва в 45 недель.
Фактически, иммунный ответ добровольцев после продолжительной задержки превосходил ответ после рекомендованного интервала.