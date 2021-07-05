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Увеличение интервала между двумя прививками вакциной Oxford/AstraZeneca повышает иммунитет против COVID-19, - исследование

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Увеличение интервала между двумя прививками вакциной Oxford/AstraZeneca повышает иммунитет против COVID-19, - исследование
Новое исследование ученых Оксфордского университета в Великобритании показало, что перерыв до 45 недель между первой и второй дозами вакцины Oxford/AstraZeneca фактически привел к более сильному иммунному ответу по сравнению с рекомендуемым ВОЗ интервалом в 8-12 недель.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом пишет MedicalNewsToday

А вспомогательный (бустерный) укол более чем через шесть месяцев после второй дозы еще больше укрепил иммунитет, в том числе против существующих вариантов COVID-19. Причем после второй и третьей доз было меньше случаев легких побочных эффектов, чем после первой дозы вакцины.

"Вы получаете очень сильную индукцию антител с этими действительно длинными интервалами, и это очень обнадеживает страны с ограниченным предложением COVID-вакцин в краткосрочной перспективе", - отметила одна из исследователей профессор Тереза ​​Ламбе.

В странах, где плохое снабжение COVID-вакциной привело к более длительным, чем рекомендуется ВОЗ, промежуткам между первой и второй дозами, возникли серьезные опасения по поводу неадекватных иммунных реакций.

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Но новое исследование подтвердило, что вторая доза вакцины остается высокоэффективной даже после перерыва в 45 недель.

Фактически, иммунный ответ добровольцев после продолжительной задержки превосходил ответ после рекомендованного интервала.

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Топ комментарии

  • Alexey G
    Прием старинный.Называется выдать нищету за добродетель.
  • ПанСан
    45 недель , это почти год. Когда они её кололи? До изобретения?
  • Liberian
    Очень хорошие эти прививки. Хочешь интервал увеличивай, хочешь уменьшай, и эффективность гибкая: и полгода защищают и пожизнено. Можно одну дозу Пфайзер, а вторую Спутник, да и запить всё это бутылкой водяры и только морда красная и больше никакого вреда. Очень полезные прививки. АстраЗенека вообще супер, укололся, получил свой инсульт или инфаркт и никакой Ковид уже не страшен.
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