76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне, - опрос

76% украинцев считают, что чтить память жертв Бабьего Яра нужно на государственном уровне.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют опубликованные 9 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

11% опрошенных назвали это вопросом местного уровня, 4% – вопросом узкой группы людей. Еще 5% респондентов эта тема безразлична.



О том, что форму и содержание мероприятий по чествованию памяти жертв преступлений нацистского режима на территории Украины должен определять Украинский институт национальной памяти, заявили 48% украинцев. 39% опрошенных думают, что этим должна заниматься Верховная Рада Украины, 34,5% – президент Украины.

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Помимо этого, 39% респондентов считают, что государство вместе с частными меценатами из разных стран должны финансировать создание мемориала и музея в Бабьем Яру. По мнению 22% опрошенных, средства на это должны поступать исключительно из государственного бюджета Украины. 13,5% склоняются к мысли, что финансирование должно поступать из бюджета и от меценатов, которые являются гражданами Украины. Финансирование исключительно частными меценатами – украинцами поддерживают 6% опрошенных, только меценатами – гражданами других стран – 4%.



Опрос проводился с 1-го по 7 июня среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 2003 респондента методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с дизайн-эффектом 1,1) не превышает: 2,4% – для показателей, близких к 50%; 2,1% – для показателей, близких к 25% или 75%; 1,5% – для показателей, близких к 10% или 90%; 1,1% – для показателей, близких к 5% или 95%; 0,5% – для показателей, близких к 1% или 99%.

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