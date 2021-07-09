Оперативник полиции, возивший в автомобиле незарегистрированный автомат и патроны, задержан на Днепропетровщине. ФОТО

В Днепропетровской области сотрудника полиции уличили в незаконном хранении автомата Калашникова и патронов к нему.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В поле зрения работников Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности НПУ попал сотрудник полиции города Покров. Установлено, что оперуполномоченный полиции без разрешительных документов хранил автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы.

Во время санкционированного обыска в автомобиле фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли АКС-74У, магазин и почти 400 боевых патронов калибра 5,45 мм. Полицейского задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Сейчас ему вручено подозрение по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. В суд подано ходатайство о избрании меры пресечения. За незаконное хранение оружия и боеприпасов сотрудник полиции может попасть за решетку на срок до 7 лет.

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