Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль

На следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 июля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, с 1 июля установлена ежемесячная доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. веннослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсия военных составит 3854 грн.



"Предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен", – подчеркнул премьер.



Он отметил, что в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий военных не был урегулирован. Вследствие этого новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. Правительство решило урегулровать эту ситуацию.

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