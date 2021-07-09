Новости • Агрессия России против Украины

Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль

23 999199
Украинским военным пенсионерам повысят пенсии, - Шмыгаль
На следующем заседании Кабинета Министров будет принято решение о повышении пенсионных выплат военнослужащим, находящимся на пенсии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 июля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, с 1 июля установлена ежемесячная доплата в размере 2 тыс. грн для почти 400 тыс. веннослужащих-пенсионеров. Минимальная пенсия военных составит 3854 грн.

"Предусматривается повышение выплат для участников боевых действий, утративших трудоспособность. Более 40 тыс. человек получат повышение почти в 700 гривен", – подчеркнул премьер.

Он отметил, что в 2017 году при внесении изменений в закон об индексации денежных доходов населения, вопрос индексации пенсий военных не был урегулирован. Вследствие этого новоназначенные пенсии и пенсии, назначенные до 2018 года, отличаются почти вдвое. Правительство решило урегулровать эту ситуацию.

Также читайте: Пенсии инвалидов-чернобыльцев с нового года вырастут в среднем на 40%

Топ комментарии

  • Yaroslav777
    Это тем воякам которые пузо растили и армию грабили десятилетиями? Ну-ну. Всей странной в 2014 году на армию собирали.
  • Старый зольдат
    И вашей маме с папой (бабушке с дедушкой) зачем пенсии платить? Украина не является правонаследницей ссср, пускай им выплачивает рашка.
  • Злий Грицько
    Самое гадкое то, что всех бывших военных стрегут под одну гребенку. Тот кто всю службу просидел в штабе штаны протирал и тот который с полигонов не вылазил, тех кто на складе трусы считал и тех кто ракетами управлял, тех кто в тылу тушенку тырил и тех кто с боевых дежурств не вылазил. Всех под одну гребенку, разница только в выслуге лет и звании.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости