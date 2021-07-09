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Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА. ФОТО

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9 июля ГП "Киевский бронетанковый завод" досрочно передал Министерству обороны партию бронетранспортеров БТР-3ДА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБЗ.

Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА 01

"Сегодня, 9 июля 2021, Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", в рамках выполнения договора на ремонт по техническому состоянию, досрочно передало Заказчику (МО Украины) партию обновленных бронетранспортеров БТР-3ДА", - говорится в сообщении.

Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА 02

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Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА 03

Отмечается, что возможно именно эти бронетранспортеры примут участие в параде войск, который состоится 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве по случаю тридцатилетия Независимости Украины.

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  • Valery Greff
    "В конкурсі "Україна очима москалів" перемогу здобув пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"..."
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    ясно...починили и подкрасили для парада...не на передок и в боевые бригады а на парад бля !!!! Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 9487 .... совок в головах Хенералов и говнокомандующего процветает !!
  • ZE Nitchik bab9441c
    зелені соплі треба знищити.
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