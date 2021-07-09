Права журналистов в Украине защищаются на том же уровне, что и права правоохранителей, - Геращенко

Региональные слушания по вопросам безопасности журналистов прошли сегодня, 9 июля, в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, сейчас прессу в Украине можно считать "четвертой властью", которая формирует мысли многих людей, но вместе с тем существуют реальные проблемы, связанные с журналистской деятельностью. С одной стороны, это недостаточная толерантность к прессе со стороны общества, а с другой - контроль СМИ теми или иными финансовыми группами.

"В Украине права журналистов защищены законодательством - в частности, статьями 171 и 345-1 Уголовного кодекса. Более того, они защищаются наравне с правами работников правоохранительных органов ", - отметил замминистра.

Начальник Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Евгений Макаров также отметил важность защиты прав медиасообщества. "Для более плодотворного взаимодействия и оперативного обмена информацией создан почтовый ящик для прямого диалога с представителями масс-медиа. Все сообщения, которые туда поступают, моментально обрабатываются и направляются для реагирования в соответствующие органы полиции ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВД подготовило законопроект об особенностях уголовной ответственности лиц с наркотической зависимостью и их реабилитации, - Геращенко

По словам замначальника ГУ НП - начальника следственного управления Александра Саламахи, за последние пять лет следственными подразделениями полиции Одесской области зарегистрировано 93 производства по фактам уголовных преступлений в сфере профессиональной деятельности журналистов. По результатам расследования 17 производств направлены в суд.

Геращенко предложил обнародовать исчерпывающий перечень этих производств и информацию о состоянии расследования каждого дела. "Я считаю это одним из шагов в направлении качественного взаимодействия со средствами массовой информации. Мы постоянно работаем над тем, чтобы доверие к полиции росла, а это невозможно без поддержки масс-медиа ", - сказал чиновник.

Также читайте: Патрульный, препятствовавший профессиональной деятельности журналиста "Громадського" Кутепова, предстанет перед судом, - Офис Генпрокурора