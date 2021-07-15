"Слуга народа" Верещук готова возглавить Минобороны, если ей предложат. ВИДЕО

Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявила в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".

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"Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано", - сказала нардеп.

Тем не менее, на вопрос о том, если ей поступит предложение возглавить Минобороны, Верещук ответила утвердительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

Действующий министр оброны Андрей Таран назначен на должность 4 марта 2020 года.

1 июля Миноборны сообщило, что на параде в честь Дня независимости женщины-военные будут маршировать в туфлях с каблуками. Это решение подверглось критике в СМИ и соцсетях и вызвало скандал вокруг женской формы в ВСУ. В связи с этим Таран 3 июля поручил своему заместителю рассмотреть возможность закупки экспериментальной обуви для юбилейного парада ко Дню независимости.