Последствия артобстрела войсками РФ позиций ВСУ на Донбассе, в результате которого погиб украинский воин Андрей Беляев. ФОТОрепортаж

Вчера войска РФ на Донбассе обстреляли позиции украинских воинов 152-мм снарядами. В результате обстрел погиб воин 57-й ОМПБр Андрей Беляев.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил старший капеллан Украинской Евангельской Церкви (УЕЦ), глава Совета по делам пастырской опеки Министерства Обороны Украины Павел Царевский.

"Вчера на одной из передовых позиций на фронте, в укрытие, где стоял автомобиль штатного капеллана из нашего Духовного Управления, попал снаряд 152 мм. Автомобиль сгорел дотла. Наш брат, капеллан Женя Малисевич заглушил двигатель и вышел из машины за 10 минут до этого! Слава Богу, он остался жив! К сожалению один военнослужащий их бригады в этом обстреле погиб! Вечная память герою!" - говорится в сообщении.

Результат обстрела опубликовала также Ольга Вестфолл: "13 июля 2021. Это фотографии машины украинского капеллана после обстрела. Один военный погиб сразу, много раненых".

Как ранее сообщалось, за 13 июля оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Причепиловки российские оккупанты осуществляли обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.

Позже стало известно, что в районе поселка Причепиливка Новоайдарского района Луганской области в результате смертельных ранений, полученных во время артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками, погиб Андрей Левонтиевич Беляев, 1982 года рождения, житель города Никополь Днепропетровской области, военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады.

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