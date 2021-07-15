Профессора Ривненской медакадемии задержали на взятке: требовал 33 тыс. грн за поступление. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали на взятке профессора Ривненской медицинской академии. Он требовал 33 тысячи гривен за поступление в учебное заведение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

"Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями областного управления полиции разоблачили неправомерную деятельность профессора.

Вчера, 14 июля, его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им обусловленной суммы "вознаграждения"", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении педагогу о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Ривненская областная прокуратура.

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В случае доказательства вины, фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.





Фото: сайт полиции