Рада одобрила в первом чтении выделение из Госбюджета 800 млн грн на кислородные станции

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает расходы на кислородные станции.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" об увеличении расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций за основу проголосовали 347 народных депутатов.

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Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Иван Крулько поинтересовался, почему такой законопроект подают парламентарии, а не правительство, а также, почему при рассмотрении этого вопроса в сессионном зале нет премьера Дениса Шмыгаля.

Он подчеркнул, что Украина должна заняться закупкой кислородных станций, потому что осенью может быть очередная волна COVID-19.

Законопроект предлагает создать новые бюджетные программы - централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения и субвенция из государственного бюджета местным на закупку услуг по проектированию и установке кислородных станций.

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Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на оборудование и 150 млн гривен - проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.