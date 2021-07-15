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"Слуга народа" собрала подписи за назначение Монастырского главой МВД, - Кравчук

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"Слуга народа" собрала подписи за назначение Монастырского главой МВД, - Кравчук
Фракция "Слуга народа" собрала подписи за назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.

Об этом в интервью журналистам в ВРУ, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, сказала замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Я точную цифру, сколько собрано подписей, не знаю. Но там точно больше 226. Я не видела ни одного человека, который бы воздержался", - отметила она.

По словам Кравчук, эти подписи после сегодняшнего заседания фракции "СН" будут направлены премьер-министру Денису Шмыгалю, который должен внести в парламент представление на назначение нового главы МВД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" не будет голосовать за назначение Монастырского главой МВД, - нардеп Железняк

Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

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  • ХОРТ
    Ну щож... Друга частина марлеЗЕнського балету...
    Пси авакова тепер стануть монастирськими песиками...
  • Чайка Київ
    "Слуга народу" зібрала підписи за призначення Монастирського главою МВС, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9644
  • Alexey Chernyavsky
    Очередной зеленый клоун с уровнем юриспруденции Зеленского.
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