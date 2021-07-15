Хомчак, Наев и Корнийчук поздравили военнослужащих с Днем украинских миротворцев: Благодаря их труду страна заняла позиции надежного партнера ООН

15 июля в Украине отмечается День украинских миротворцев. Высшее руководство ВСУ поздравило военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука, благодаря самоотверженному труду наших миротворцев Украина заняла позиции надежного партнера ООН, и стала одним из основных контрибуторов вертолетной техники в составе миссии ООН на африканском континенте.

"Выражаю благодарность за службу всем, кто под флагом ООН честно выполнял и продолжает выполнять благородную миссию воинов-миротворцев, защищает мир и покой в "горячих точках" мира. Убежден, что украинские воины-миротворцы и в дальнейшем высоко будут держать честь Государственного Флага Украины и ее Вооруженных Сил", - подчеркнул Корнийук.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в поздравлении отметил, что сегодня 331 военнослужащий Вооруженных Сил Украины несет службу в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и в районе Абьей. В Демократической Республике Конго поддерживают мир 246 военнослужащих Вооруженных Сил Украины 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН. Национальный контингент среди многонациональных сил KFOR находится в Косово, а это 40 наших воинов. Еще 45 военнослужащих Вооруженных Сил Украины в составе национального персонала выполняют задачи в разных уголках мира.

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"Мы всегда будем помнить воинов в голубых касках, которые отдали свои жизни во имя мира. Особые слова благодарности и уважения адресую сегодня семьям миротворцев за их поддержку и верность", - добавил Хомчак.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев также поздравил украинских миротворцев с праздником.

"На счету украинских миротворцев десятки успешных миротворческих миссий, которые обеспечивали и обеспечивают мир в горячих точках нашей планеты.

Вдали от родной земли, иногда в довольно необычном этнической и языковой среде, сложных природно-климатических условиях, Вы демонстрируете выдержку, доблесть и настоящий профессионализм. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем, кто честно осуществлял благородную миссию и продолжает нести довольно нелегкую службу в миротворческих контингентах. Склоняю голову перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь ради идеалов мира и безопасности", - отметил Наев.

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