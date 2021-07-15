В Минздраве назвали симптомы, при появлении которых после вакцинации от COVID-19 следует срочно обращаться к врачу
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook.
Как отметили в ведомстве, в центре вакцинации должны предупредить, что после прививки организм может реагировать на вакцину: "Это нормально, так как в этот момент ваш организм выстраивает защиту от вируса".
Вот перечень возможных реакций:
- покраснение, боль, отек в месте инъекции,
- лихорадка или озноб,
- головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе,
- увеличенные лимфатические узлы,
- тошнота,
- утомляемость,
- бессонница,
- головокружение.
"Обычно такие реакции проходят через несколько дней, однако вам следует следить за тем, как реагирует ваш организм на прививку, и в случае необходимости консультироваться с семейным врачом. Не сбивайте невысокую температуру и ни в коем случае не пытайтесь самостоятельно "лечиться" антибиотиками", - отметили в Минздраве.
Среди других рисков при вакцинации Минздрав назвал аллергические реакции: "Такие случаи очень редки и обычно возникают в первые секунды или минуты после вакцинации. Именно поэтому медики просят подождать 15-30 минут, чтобы в случае необходимости вам предоставили срочную помощь".
Следует немедленно сообщить семейному врачу или обратиться в медицинское учреждение, если после прививки возникли следующие симптомы:
- судороги,
- потеря сознания,
- рвота,
- сыпь на теле,
- сильную боль,
- температура свыше 38°C
- спутанность речи.
"Эти симптомы могут быть признаками другого заболевания, которое совпало с вакцинацией и требует своевременного лечения.
Помните, вакцинация спасает жизни. Позаботьтесь о себе и своих родных и запишитесь на прививку, если до сих пор этого не сделали", - добавили в ведомстве.