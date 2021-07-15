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Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома

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Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома
По итогам встречи в Белом доме 15 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не будут делать совместных заявлений по газопроводу "Северный поток-2". Но обсудят его в ходе самой встречи.

Об этом представители администрации Байдена заявили на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не ожидаем какого-либо официального заявления или конкретных результатов встречи лидеров по "Северному потоку-2". Но, как я уже сказал, команды вели очень продуктивные переговоры по этому набору вопросов и ожидают, что они будут продолжены", - отметил один из представителей администрации.

Также ожидается, что Байден в разговоре с Меркель снова поднимет вопрос геополитического проекта России и важности разработки конкретных механизмов для того, чтобы газ не использовался в качестве оружия против Украины.

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Топ комментарии

  • Small Jerboa
    Перевожу:
    Украинцам "затянуть пояса" и постараться жить без 2-3 миллиардов от транзита.
    Разумеется, эти 2-3 миллиарда 30 лет шли в кормушку олигархам и (по логике) на жизнь простых украинцев их отсутствие никак повлиять не должно...
    Но, когда это мы жили и у нас были тарифы "по логике"?
    Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 3896
  • Sergii Ustim
    Кацапы десятилетиями блокируют поставки в Украину газа из Казахстана и Азербайджана, где исковые заявления в международные суды? Нету, зато вой про этот СП - 2, да достроят они его, хватит сопли пускать...
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Якраз вам пацакам і дадуть, в обидві руки Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 3849 Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 1829
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