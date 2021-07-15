Замкомиссара одного из военкоматов на Тернопольщине попался на взятке в $1,6 тыс.: обещал призывнику "помочь" с документами о непригодности. ФОТОрепортаж

В Тернопольской области военнослужащий требовал неправомерную выгоду от призывника. За 1600 долларов США он обещал помочь получить документы о признании последнего непригодным к прохождению военной службы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Разоблачили заместителя комиссара одного из районных военкоматов оперативники управления стратегических расследований в Тернопольской области с коллегами-правоохранителями.

"Вечером 14 июля злоумышленника задержали "на горячем" после получения им 1600 долларов США неправомерной выгоды. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Предмет неправомерной выгоды изъят на месте. Военнослужащему уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные теруправления ГБР, расположенного в городе Львове. Процессуальное руководство - Львовская областная прокуратура.





Фото: сайт полиции