ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает снижение налогов для игорного бизнеса.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности за повторное первое чтение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей проголосовали 252 народных депутата.

Перед голосованием оппозиционные фракции выступили против принятия законопроекта.

Народный депутат "Голоса" Галина Васильченко заявила, что документ нужно вернуть на доработку, так как он не был существенно изменен к повторному первому чтению и по-прежнему предлагает в два раза снижать налоги для игорного бизнеса.

По ее словам, "сейчас происходит то, что государство поощряет граждан" к тому, чтобы они играли в азартные игры.

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