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В Белом доме ожидают визита Зеленского "этим летом", но конкретную дату пока не называют

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В Белом доме ожидают визита Зеленского "этим летом", но конкретную дату пока не называют
Администрация президента США Джо Байдена не назвала конкретной даты визита президента Зеленского в Вашингтон. Однако сообщила, что визит президента Украины ожидается этим летом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Когда этим летом президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    "Этим летом".... В Белом доме ожидают визита Зеленского "этим летом", но конкретную дату пока не называют - Цензор.НЕТ 7431 Или следующим?..
  • 5 копійок
    Приготуйте там рояль. Мона і піаніну.
  • Andre2014
    а что толку от єтих визитов, если он будет как визит в германию, так чисто пожрать, да поржать... да государтвенніе деньги прокатать...
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