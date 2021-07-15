В Белом доме ожидают визита Зеленского "этим летом", но конкретную дату пока не называют

Администрация президента США Джо Байдена не назвала конкретной даты визита президента Зеленского в Вашингтон. Однако сообщила, что визит президента Украины ожидается этим летом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

"Когда этим летом президент разговаривал с президентом Зеленским, он пригласил его посетить Вашингтон этим летом. Мы никогда не уточняли, в каком месяце это будет происходить, и все еще ожидаем визита президента Зеленского в Белый дом этим летом, но пока не можем объявить дату", - говорится в сообщении.

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