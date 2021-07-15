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От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов

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От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов
Согласно исследованиям британских ученых, коронавирус может иметь более 200 различных симптомов. От галлюцинаций до опоясывающего лишая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.

В университетском колледже Лондона отметили, что инфекция может поражать 10 систем органов организма, а треть симптомов может влиять на пациентов как минимум полгода.

Автор исследования подчеркнула, что симптомы коронавируса могут ощущаться через 16 месяцев после заражения, а десятки тысяч пациентов могут даже не знать, что они связаны именно с COVID-19.

В результате опроса у 3 762 человека, перенесших "длительный COVID" было выявлено 203 симптома, из которых 66 отслеживались в течение семи месяцев.

В частности, наиболее распространенными симптомами были: усталость, недомогание после физических или умственных нагрузок, головокружение, зрительные галлюцинации, зуд кожи, изменения менструального цикла, нарушение половой функции, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, ухудшение зрения, диарея и шум в ушах.

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Исследователи также зафиксировали прогрессирование симптомов со временем.

Так, через шесть месяцев после выздоровления большинство симптомов, выявленных при COVID-19, оставались, а именно: изменение температуры тела, усталость, недомогание после нагрузок и раздражение.

Более 2 тысяч респондентов с симптомами, которые длились дольше шести месяцев утверждают, что они чувствовали в среднем 13 симптомов в течение седьмого месяца.

Указано, что около 22% людей, принимавших участие в опросе, заявляли, что не могут работать после выздоровления. Они увольнялись с работы, брали длительный больничный, а 45% требовали сокращенного графика работы.

Напомним, ученые в Британии обнаружили признак коронавируса, который проявляется только у тех, кто уже вакцинировался.

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  • Василий Гаврилко
    Від постійного накручування істерії в ЗМІ навколо короновіруса у людей можуть бути такі самі симптоми. Називається психосоматика.
  • Пацюк Олег
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  • Владимир fd08a616
    Тому що

    От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов - Цензор.НЕТ 2567
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