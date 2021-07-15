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ВР приняла Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Основные финпоказатели

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ВР приняла Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Основные финпоказатели
Верховная Рада на заседании 15 июля приняла постановление о Бюджетной декларации на 2022-2024 годы. Данный документ является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год.

Документ поддержали 247 народных депутатов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Экономическую правду".

Бюджетную декларацию в Раде представлял министр финансов Сергей Марченко. Он отметил, что декларация является основой для составления проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов.

По словам Марченко, в декларацию заложили финансирование основных направлений госпрограмм, в частности: поддержки медиков и учителей, развития качественного образования, роста минимальной зарплаты, пенсионной реформы, создания безбарьерного пространства, "Большого строительства", доступной ипотеки и кредитов, цифровой трансформации и тому подобное.

Он также выразил надежду на принятие "налогового" законопроекта №5600 во втором чтении, благодаря которому бюджет может дополнительно получить 50 млрд грн.

В частности, в бюджетную декларацию заложили такие показатели:

  • реальный ВВП: рост на 3,8%, 4,7% и 5% в 2023-2025 годах;
  • инфляция: 6,2%, 5,3% и 5%;
  • обменный курс гривни к доллару в среднем за год: 28,6 грн, 28,8 грн и 29,2 грн;
  • уменьшение дефицита госбюджета: 3,5% от ВВП, 3% ВВП и 2,7% ВВП (факт 2020 года - 5,2% ВВП, прогноз на 2021 - 5,5% ВВП)
  • предельный объем госдолга на конец года: не более 51% ВВП, 49% ВВП и 47% ВВП (факт 2020 года - 53,9% ВВП, уточненный прогноз на 2021 - 56,9% ВВП)
  • прожиточный минимум в месяц: постепенный рост до 7665 грн с 01.01.2024 года.

Председатель подкомитета бюджетного комитета Юрий Кузбит представил комментарии нардепов по проекту постановления. Он отметил, что проект не содержит соответствующих расчетов к показателям, а потому невозможно проанализировать реалистичность показателей.

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Декларация содержит большинство положений определенных Бюджетным кодексом за исключением показателей по основным видам доходов госбюджета, объема государственного дорожного фонда по соответствующим направлениям и тому подобное.

Также положения декларации должны согласовываться со стратегией управления госдолгом, однако КМУ ее до сих пор не утвердил. "Возникает вопрос о реалистичности определенных в бюджетной декларации намерений по снижению уровня дефицита и доли госдолга при отсутствии стратегического видения по управлению ими", — добавил Кузбит.

Он отметил, что в документе заданы предложенные изменения в налоговое законодательство, которые позволят увеличить поступления на 34 млрд грн. В зависимости от доработки, продолжил нардеп, и принятия соответствующего законопроекта правительство сможет иметь основания в проекте бюджета на 2022 год существенно увеличить доходы по сравнению с декларацией.

В результате комитет рекомендовал Раде принять бюджетную декларацию и учесть замечания депутатов при подготовке госбюджета на 2022 год и составление декларации на 2023-2025 годы.

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Всё, что ни делает новая власть, всё тупо на фоне режима Порошенка заставляет скучать за режимом Порошенка. Со всеми Свинарчуками и прочими демонизированными Кононенками.
    1. Война.
    У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
    У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
    И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто попиздеть на камеру.

    2. Экономика.
    При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
    При Зеленском - проебали всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и нехуй кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.

    3. Международная политика.
    Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
    Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
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    Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, блять.
  • Oljik
    З моїх спостережень: зелебобіки вже чітко усвідомили, що їх розвели як лохів, але гординя не дозволяє їм сказати це в слух, єдине що їх держить біля Шмарклі - це спільна ненависть до Пороха, яку їм привили коломойські і кацапські ЗМІ.
  • Oljik
    Я діждався Вашого коментаря - винуватий Порох! ВР приняла Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Основные финпоказатели - Цензор.НЕТ 9617
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