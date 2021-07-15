Требуем предусмотреть в Бюджетной декларации увеличение субсидий, повышение зарплат медикам, учителям и военным, - Порошенко

Каждая украинская семья платит высокую цену за непрофессионализм власти Зеленского низкими зарплатами и заоблачными тарифами.

Об этом заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он призвал предусмотреть в Бюджетной декларации на следующие три года средства на увеличение субсидий и зарплат - в частности, медикам, учителям и военным.

"Бюджетная декларация на последующие годы - это расписка в собственной беспомощности, явка с повинной", - подчеркнул Порошенко.

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Он отметил, что у Зеленского не способны воспользоваться беспрецедентно благоприятной для Украины конъюнктурой внешних рынков, начиная от зерна и заканчивая черными металлами.

"Он не знает, как обратить это на пользу для кармана каждого рядового украинского гражданина. Каждая украинская семья сейчас платит высокую цену за непрофессионализм и полную управленческую беспомощность власти. Платит низкими зарплатами, мизерными пенсиями, заоблачными тарифами, высокими ценами", - констатирует Порошенко.

По его словам, Бюджетная декларация свидетельствует об отсутствии какой-либо экономической стратегии.

"Ибо дороги, безусловно, надо строить, но два года назад за эти же деньги строилось в два раза больше километров. Сейчас это "большое крадивныцтво" идет не в карман любой другой команды, а в его личный карман", - говорит Порошенко.

Он также напомнил, как год назад Зеленский обещал вдвое снизить тарифы. "А стоимость одной платежки сейчас выросла более чем на 50%. Количество семей, получающих субсидии, наименее защищенные слои населения, сократилось более чем вдвое - с 7 млн ​​до 3 млн. А расходы на субсидии из Государственного бюджета также сократились в 2,5 раза - с 73 млрд грн до 36", - подчеркнул пятый Президент.

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"Мы требуем, чтобы Бюджетная декларация предусматривала существенное увеличение расходов на субсидии, чтобы так же были внесены изменения в закон о Государственном бюджете. Мы требуем повышения заработной платы, денежного обеспечения контрактников, которое последний раз увеличивали еще по моему поручению в начале 2019 года. Выполнить обязательства перед учителями, врачами, отказаться от увеличения налогов на средний класс, сосредоточиться на ключевых реформах и восстановлении доверия инвесторов. Потому что конец эпохи бедности наступит, но не при ваших временах, господа "слуги", - резюмирует Порошенко.