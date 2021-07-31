Аварийная ситуация на шахте в Донецкой области ликвидирована. По факту взрыва прокуратура открыла уголовное производство

Аварийная ситуация на крупнейшем в Украине производителе коксующего угля "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), на котором в ночь на субботу произошел взрыв, ликвидирована. Прокуратура Донецкой области начала уголовное производство по факту взрыва на шахте в пгт Удачное Покровского района.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно официальному сообщению группы "Метинвест", выполнено разгазирование участка, на котором случилось происшествие. Здоровью и жизни сотрудников ничего не угрожает.

"В Покровской клинической больнице интенсивного лечения находятся трое пострадавших с легкой степенью телесных повреждений – все работники шахтоуправления "Покровское". Шесть горняков (один - работник шахтоуправления Покровское, пять – работники подрядной организации) находятся в ожоговом отделении Краматорской городской больницы №3. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - констатируется в сообщении компании.

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Как сообщалось ранее, один сотрудник подрядной организации от полученных травм скончался в Покровской клинической больнице интенсивного лечения.

В свою очередь, в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры отметили: "Начато уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, что повлекло гибель человека и другие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 УК Украины)"