Переговоры о продлении контракта на транзит газа пока не ведутся, хотя уже должны, причем с европейскими компаниями, - Витренко

Председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что России будет трудно "соскочить" с действующего соглашения о транзите газа через Украину, которая будет действовать до 2024 года.

Об этом он заявил в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что да. Опять же она может создавать нам определенные проблемы. Но это не самый большой риск, скажем так. При этом здесь просто важно понимать, как этот контракт был заключен. Мы начинали с того, что Россия не хотела вообще какой-либо контракт продолжать или заключать и говорила, что, скорее, Земля будет вращаться вокруг Луны", - напомнил Витренко.

Он добавил, что Киев готов вести переговоры о продлении текущего контракта.

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"К сожалению, кстати, переговоров нет. А переговоры с немецким правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом". Но мы настаиваем на том, что параллельно, а лучше вообще до того, как будут переговоры с "Газпромом", были переговоры с европейскими компаниями. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром" бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, в а сейчас", - подчеркнул Витренко.

Напомним, председатель оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон заявил, что в случае сокращения транзита после 2024 года ГТС нужно будет существенно оптимизировать, в результате чего Европа будет зависеть на 80% от газопроводов российского Газпрома.