Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что 25 инвесторов заявили о желании получить инвестняню.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: "На этой неделе на заседании правительства утвердили порядок и методологию проведения оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Это еще один шаг к полноценной реализации закона об "Инвестнянях".

На сегодня есть уже более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться нормами закона и обратились к UkraineInvest. Общий объем их проектных инвестиций уже составляет 1,7 млрд долларов США. Еще два документа, которые были приняты на заседании Кабмина и касаются отношений государства и предпринимателей, - это законопроекты относительно системы проверок бизнеса".

"Такая система будет перезагружена и станет риск-ориентированной. Это, в частности, означает, что увеличивается ответственность за неправомерные действия со стороны работников органов госнадзора. В то же время делается акцент на аудит и диалог с бизнесом, что позволяет устранить имеющиеся нарушения без остановки деятельности предприятий и абсурдных штрафов", - подчеркнул Шмыгаль.

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