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Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль

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Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что 25 инвесторов заявили о желании получить инвестняню.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Премьер отметил: "На этой неделе на заседании правительства утвердили порядок и методологию проведения оценки инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Это еще один шаг к полноценной реализации закона об "Инвестнянях".

На сегодня есть уже более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться нормами закона и обратились к UkraineInvest. Общий объем их проектных инвестиций уже составляет 1,7 млрд долларов США. Еще два документа, которые были приняты на заседании Кабмина и касаются отношений государства и предпринимателей, - это законопроекты относительно системы проверок бизнеса".

"Такая система будет перезагружена и станет риск-ориентированной. Это, в частности, означает, что увеличивается ответственность за неправомерные действия со стороны работников органов госнадзора. В то же время делается акцент на аудит и диалог с бизнесом, что позволяет устранить имеющиеся нарушения без остановки деятельности предприятий и абсурдных штрафов", - подчеркнул Шмыгаль.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Вот все, что нужно знать о инвестициях и зеленой пошести.

    Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8399
  • abc123
    И у всех одна фамилия - Беня!
  • Valery Greff
    Есть 25 инвесторов, которые хотят получить инвестнянь, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8228
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