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Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса

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Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса
Медицинские власти США сообщили, что за субботу в стране выявлено более 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что, по их мнению, вызвано высокой степенью передачи "дельта"-варианта вируса и низкими показателями вакцинации на юге.

Об этом сообщает агентство Associated Press (AP), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чиновники из системы здравоохранения Соединенных Штатов предупредили, что рост числа случаев заболевания и летальных исходов продолжит расти, если темпы вакцинации не будут увеличены, отмечает агентство.

К настоящему моменту в стране полностью вакцинированы 50% жителей, более 70% взрослых получили, по крайней мере, одну из доз вакцины, говорится в сообщении.

Как заявила на текущей неделе телеканалу CNN директор американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски, при нынешней ситуации с вакцинацией "у нас может быть до нескольких сотен тысяч случаев заболевания в день, аналогично всплеску распространения инфекции в начале января".

По данным АР, в минувшую субботу в стране было выявлено 107 тыс. 143 новых инфицированных. Пик роста числа заболевших в США пришелся на начало января - около 250 тыс. случаев в день.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, средний показатель смертности за минувшие семь дней в США вырос примерно с 270 смертей в день две недели назад до почти 500 в день по состоянию на пятницу.

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Наиболее сложная ситуация сложилась на юге страны, где наблюдается один из самых низких показателей вакцинации в США.

По данным CDC, 41% новых госпитализаций с диагнозом COVID-19 в стране приходятся на штаты Флорида, Джорджия, Алабама, Миссисипи, Северная Каролина, Южная Каролина, Теннеси и Кентукки.

Особенно сильно страдает Флорида. На его долю приходится более 20% новых случаев заболевания и госпитализаций во всей стране. В субботу штат с населением 21,5 млн человек сообщил о 23 тыс. 903 новых случаях заболевания.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ комментарии

  • VOLVO XC 70
    при том что вчера или позавчера пролетела новость из ЧСША мол вакцинировано 50% взрослого населения ПРИВИКИ КАК ТО НАПРЯГАЮТ СВОЕЙ БЕССМЫСЛЕННОСТЬЮ... а может они как раз латентно и провоцируют рост эпидемий??!!Короновируса и его штаммов и вариативностей??!! мы много не знаем а может знают единицы и молчат дабы не ввергнуть мир в ХАОС может ученные.... микробиологи ....врачи и прочие давно поняли что битва проиграна не начавшись...
  • Valery Greff
    Хе-хе.

    Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 5256 Из-за курсирования штамма "дельта" в США ускоряется распространение коронавируса - Цензор.НЕТ 3305
  • Володимир Павлович
    вакцинованим розносити інфекцію можна, вони - слухняненькі для влади
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