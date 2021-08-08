Ройтбурд горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Мы должны воплотить в жизнь его мечту, - Ткаченко

Руководитель Одесского художественного музея Александр Ройтбурд намеревался создать музей современного искусства в Одессе.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сложно поверить. Из жизни ушел гений и удивительный человек. Он влюбил в искусство сотни тысяч людей. Помню, как буквально недавно мы проходили по залам его музея, он вдохновенно рассказывал о выставке современного искусства, которая вот-вот начнется, планировали, а сегодня Большого Художника больше нет с нами", - отметил он.

По словам Ткаченко, Ройтбурд в последнее время болел.

"Но не терял силу духа, чувство юмора и имел большие планы – не только развитие и реставрация Одесского художественного музея. Недавно предоставил документы в министерство по реставрационным работам... А еще – горел идеей создания музея современного искусства в Одессе. Воплотить его мечту в жизнь теперь должны мы. В память о нем", - добавил министр.

Ткаченко также выразил соболезнования в связи со смертью художника.

Как сообщалось, умер руководитель Одесского худмузея художник Александр Ройтбурд.

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