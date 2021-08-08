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Печерский суд избирает меру пресечения обвиняемому в убийстве Вербицкого Мыслывому

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Печерский суд избирает меру пресечения обвиняемому в убийстве Вербицкого Мыслывому
Сегодня, 8 августа, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения Сергею Мыслывому, обвиняемому в деле о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который сейчас находится возле здания суда.

По информации помощника судьи Елены Бусык, которая избирает меру пресечения, Мыслывому выдвинуто подозрение по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146, ч.3 ст.127 Уголовного кодекса Украины. Одна из статей подозрения - "организатор преступной группировки".

Как сообщалось, сегодня утром обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый пришел в Печерский суд.

Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный могут завтра выйти на свободу, - Закревская

Автор: Ірина Дашківська

Топ комментарии

  • Tierre
    Какого черта он все еще не осужден?? Чем занимается следствие 7,5 лет??!!
  • Алла Новосад #194524
    Ага. "Пачіму ми не в НАТО?!!! Ми вже все зробили!!!" - реХформатор Зєля.
  • Super Gut
    Ну тут и к гадалке не ходи, что клоунский суд, даст убийце в лучшем случае домашний арест, а может и компенсацию присудить. Это ж не патриоты Украины, которых зеленский годами держит в сизо даже без улик у следствия.
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