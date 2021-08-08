Печерский суд избирает меру пресечения обвиняемому в убийстве Вербицкого Мыслывому

Сегодня, 8 августа, Печерский районный суд Киева избирает меру пресечения Сергею Мыслывому, обвиняемому в деле о похищении активистов Евромайдана Юрия Вербицкого и Игоря Луценко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, который сейчас находится возле здания суда.

По информации помощника судьи Елены Бусык, которая избирает меру пресечения, Мыслывому выдвинуто подозрение по ч.3 ст.27, ч.3 ст.146, ч.3 ст.127 Уголовного кодекса Украины. Одна из статей подозрения - "организатор преступной группировки".

Как сообщалось, сегодня утром обвиняемый в убийстве Вербицкого Мыслывый пришел в Печерский суд.

Ранее журналистка Худецкая сообщила, что обвиняемые в убийстве Вербицкого Мыслывый и Новотный вышли из СИЗО.

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