Более половины всех иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше - украинцы

Более половины всех иностранцев, подавших заявления на пребывание в Польше, являются гражданами Украины.

Об этом рассказал спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

По словам Дудзяка, польськие власти выдали 500 тыс. видов на жительство.



"Из 500 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского Союза, крупнейшие группы составляют граждане: Украины – 277 тыс. человек, Беларуси – 34 тыс., Германии – 20 тыс., России – 13 тыс., Вьетнама – 11 тыс., Индии – 10,5 тыс., Грузии – 9 тыс., Италии – 8,5 тыс., Китая – 6,5 тыс. и Великобритании – 6,5 тыс", – заявил спикер.

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За первое полугодие этого года количество иностранцев с видом на жительство выросла почти на 42 тыс. человек, сообщил Дудзяк. Наибольший прирост иностранцев, поселившихся в Польше, касался граждан Украины (на 31,5 тыс. человек), Беларуси (на 4,4 тыс. человек), Грузии - (на 1 тыс. человек), Молдовы (на 900 человек) и Индии (на 700 человек).



"Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, которые зарегистрировали свое пребывание", - сказал он.





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