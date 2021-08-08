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Более половины всех иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше - украинцы

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Более половины всех иностранцев, имеющих вид на жительство в Польше - украинцы
Более половины всех иностранцев, подавших заявления на пребывание в Польше, являются гражданами Украины.

Об этом рассказал спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Polskie Radio.

По словам Дудзяка, польськие власти выдали 500 тыс. видов на жительство.

"Из 500 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского Союза, крупнейшие группы составляют граждане: Украины – 277 тыс. человек, Беларуси – 34 тыс., Германии – 20 тыс., России – 13 тыс., Вьетнама – 11 тыс., Индии – 10,5 тыс., Грузии – 9 тыс., Италии – 8,5 тыс., Китая – 6,5 тыс. и Великобритании – 6,5 тыс", – заявил спикер.

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За первое полугодие этого года количество иностранцев с видом на жительство выросла почти на 42 тыс. человек, сообщил Дудзяк. Наибольший прирост иностранцев, поселившихся в Польше, касался граждан Украины (на 31,5 тыс. человек), Беларуси (на 4,4 тыс. человек), Грузии - (на 1 тыс. человек), Молдовы (на 900 человек) и Индии (на 700 человек).

"Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, которые зарегистрировали свое пребывание", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Yevhen Tarnavskyi
    Ну, главная проблема ассимиляции - это всегда язык. А с польским языком у нормального украинца особых проблем, как правило, не возникает. Жаль только, что, научившись понимать по польски и выучив пару дежурных фраз, многие отказываются учиться на нем говорить. Ну а что, я ж понимаю, меня кое-как понимают. А не понимают - пойду на почту, в магазин, в аптеку, где есть "свои"...
    Идешь по Варшаве и временами не понимаешь где ты, в Польше или в Украине.
    А так хотелось бы слышать в Варшаве польский, в Киеве - украинский, в Кишиневе - молдавский, в Москве - кваканье лягушек на болотах..
  • Андрей Лавриненко #413115
    Элитка Украины устанавливает цены и зарплаты, что бы впритык хватало на еду и Ринату коммуналку оплатить. П.С. У Азербайджана население с перестройки почти в два раза увеличилось.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Поляки дотримуються версії Хєнрика Сєнкєвіча, яку той озвучив у кінці роману "Оґнєм і мєчєм". Ця ідея полягає в тму, що війна між українцями під проводом Хмельницького і поляками під проводом зокрема Яреми Вишневецького (українця, до речі) - то громадянська війна між прихильниками православ'я і католицизму, щось схоже на гугенотські війни у Франції, чи гуситські у Чехії. І що мацковія, скориставшись "братовбивчою" війною спочатку розділила "один" народ, а потім почергово поневолила обидві його половини. 😊 Тому українці і сприймаються більшістю поляків, як заблудлі поляки, які повинні повернутися додому. Правду кажучи, українці дійсно найбільш повно і бещпроблемно вживаються у польське суспільство. Тому нічого дивного у цьому повідомленні немає.
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