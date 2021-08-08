Украина в ТОП-20 на Олимпийских играх Токио по общему количеству наград среди 206 стран-участниц, - Минспорта (Обновлено)
Об этом говорится в сообщении Министерства молодежи и спорта в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
153 украинских спортсмена, которые вышли на старт, завоевали 19 олимпийских медалей (1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых). Еще 23 украинца остановились буквально в шаге от пьедестала, заняв 4-6 места в финальных соревнованиях.
В Токио украинцы существенно превзошли результат Рио-де-Жанейро-2016, когда было зовоевано 11 олимпийских медалей (2 золотые, 4 серебряных и 5 бронзовых наград), несмотря на то, что команда была представлена большим количеством атлетов (206).
Украинские медалисты Игр ХХХІІ Олимпиады:
"Золото":
- Жан Беленюк (греко-римская борьба, 87 кг)
"Серебро":
- Михаил Романчук (плавание, 1500 м в вольном стиле)
- Парвиз Насибов (греко-римская борьба, 67 кг)
- Анжелика Терлюга (каратэ, до 55 кг)
- Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-двойка, 500 м)
- Александр Хижняк (бокс, до 75 кг)
- Елена Старикова (велоспорт-трек, спринт)
"Бронза":
- Дарья Билодид (дзюдо, 48 кг)
- Игорь Рейзлин (фехтование, шпага)
- Елена Костевич и Олег Омельчук (пулевая стрельба, микст)
- Михаил Романчук (плавание, 800 метров в вольном стиле)
- Элина Свитолина (теннис)
- Алла Черкасова (женская борьба, 68 кг)
- Ирина Коляденко (женская борьба, 62 кг)
- Марта Федина и Анастасия Савчук (артистическое плавание, дуэт)
- Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ, каноэ-одиночка, 200 м)
- Станислав Горуна (каратэ, до 75 кг)
- Владислава Алексиива, Марина Алексиива, Екатерина Резник, Анастасия Савчук Ксения Сидоренко, Марта Федина, Алина Шинкаренко, Елизавета Яхно (артистическое плавание, группа)
- Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)
"Гордимся украинскими спортсменами и их тренерами! Желаем идти только вперед, не опускать руки и побеждать! Верим в вас всей Украиной", - подытожили в Минспорта.
Глава Минспорта Вадим Гутцайт сообщил, что за выигранные призовые места и медали на Олимпийских играх, украинские спортсмены в этом году получат от государства денежное вознаграждение: за "золото" - 125 тыс. долларов, за "серебро" - 80 тыс. долларов, за "бронзу" - 55 тыс. долларов.