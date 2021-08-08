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МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии

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МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии
8 августа 2021 года исполняется 13 лет с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Грузии. Вследствие дерзкой захватнической политики РФ, которая систематически пренебрегает нормами международного права, суверенные территории Грузии - Абхазия и Цхинвальский регион/Южная Осетия - длительное время находятся под российской оккупацией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.

Подчеркивается, что Украина подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также преданность стратегическому партнерству между нашими государствами.

"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводу военных подразделений из оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также осуществлению других мер по демилитаризации и деоккупации грузинских территорий", - говорится в заявлении.

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Автор: Ірина Дашківська

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  • Valery Greff
    Если па-рашка выведет войска со всех оккупированных ею территорий, ей придётся жить в пределах "садового кольца" маскваюада
  • olele
    МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии - Цензор.НЕТ 1432
  • olele
    08.08.08: як Росія війною "примушувала до миру" Грузію // Історія без міфів - https://www.youtube.com/watch?v=Qk6JsbOGxbk&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
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