МИД Украины призывает мировое сообщество давить на РФ для вывода российских войск из оккупированных территорий Грузии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МИД Украины.
Подчеркивается, что Украина подтверждает свою последовательную и решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах, а также преданность стратегическому партнерству между нашими государствами.
"Российская Федерация несет полную ответственность за сложную гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях и должна немедленно обеспечить беспрепятственный доступ к ним международных гуманитарных и правозащитных организаций. Призываем международное сообщество продолжить оказывать давление на Российскую Федерацию с целью выполнения ею своих обязательств по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, выводу военных подразделений из оккупированных территорий Грузии - Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии, а также осуществлению других мер по демилитаризации и деоккупации грузинских территорий", - говорится в заявлении.