Лукашенко признал, что Протасевича допрашивали террористы "ЛНР": Приехали. Он пояснял. Они остались удовлетворенными

Александр Лукашенко признался, что арестованного в Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича допросили российские террористы "ЛНР".

По его словам, они приезжали в Беларусь, пообщались с Протасевичем и остались удовлетворенными, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Вот возьмите Протасевича – ну какой он стрелок, ну вы же видите – если бы он стрелял, то они же на Донбассе… Они же приехали сюда его допросить. Я сказал: "Да, пускай приезжают. Если есть вопросы, пусть задают, но в Беларуси". Приехали, допросили. Он пояснял. Они остались удовлетворенными", - сказал Лукашенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Диспетчер Галегов, посадивший самолет с Протасевичем, исчез вместе с семьей, - СМИ

Как сообщалось, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление по ситуации в Беларуси.