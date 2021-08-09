Канада ввела санкции против Беларуси

Канада объявила о введении дополнительных санкций в отношении ключевых секторов белорусской экономики.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Цель санкций - снизить доступ белорусского государства к международным финансам.

В частности, под новые ограничения подпали финансовые и страховые инструменты, финансирование долга, нефте- и калийные продукты.

По словам министра иностранных дел Канады Марка Гарно, новые санкции направлены против продолжающихся систематических нарушений прав человека в Беларуси.

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В правительстве Канады отметили, что с момента проведения президентских выборов в Беларуси прошел год, и "с тех пор не прекращалась чудовищная несправедливость со стороны белорусских властей".

"Принятые меры станут новой мерой давления на белорусское руководство и направят четкий сигнал белорусскому народу о том, что Канада продолжит находиться бок о бок с ним в его продолжающихся усилиях жить мирно и без страха преследования в открытом демократическом обществе", - подчеркнули в правительстве Канады.

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