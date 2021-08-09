Цель необоснованных заявлений Лукашенко об Украине – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси, - пресс-секретарь Зеленского Никифоров
Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Президент подчеркивает, что Украина борется с боевиками, а не тренирует их, как заявил Александр Лукашенко. Заявления Александра Лукашенко Владимир Зеленский называет безосновательными", - отметил Никифоров во время поездки в Николаевскую область.
По мнению Никифорова, цель необоснованных заявлений Лукашенко – отвлечь внимание от внутренних событий в Беларуси.
"Кризис, начавшийся после президентских выборов, можно решить только демократическим путем. Но Александру Лукашенко не хватило смелости им пойти", - сказал пресс-секретарь президента.
По его словам, Зеленский отмечает, что Украина остается верным другом белорусского народа, но не вмешивается в политические процессы других государств.
"Надеемся, что не будет недружественных шагов в отношении Украины со стороны Александра Лукашенко. Если же будут - это получит немедленный и мощный ответ и нашего государства, и международного сообщества", - отметил Никифоров.
Напоминаем, ранее Лукашенко заявил, что на территории Украины ведется подготовка боевиков, которых в дальнейшем перебрасывают на территорию Беларуси, а также обвинил украинские власти в нелегальных поставках оружия в Беларусь.