Новости • Агрессия России против Украины

Залужный: Мы готовы к полномасштабному вторжению

39 139149
Залужный: Мы готовы к полномасштабному вторжению
Вооруженные силы Украины готовы обороняться как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае атак на объекты критической инфраструктуры.

Об этом главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный заявил во время командно-штабных учений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Мы готовы обороняться и отражать атаки противника как в случае полномасштабного вторжения, так и в случае попыток захвата объектов критической инфраструктуры и стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов", - сказал он.

По словам Залужного, "с 9 по 13 августа одновременно на пяти общевойсковых полигонах и на острове Змеиный проводится командо-штабная тренировка с командованием Объединенных сил и другими органами военного управления Вооруженных Сил Украины с привлечением подразделений к практическим действиям".

Читайте: Зеленский назначил новых командующих ДШВ, ВС и трех ОК

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Навряд. З таким президентом ми не готові ні до чого.
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    ой сомневаюсь я в таких словах .... если те добровольцы что были на войне в 2014-2015 - х не помогут - то сядете в лужу аж бегом - с таким положением дел в ВСУ, Генштабе и во всех силовых структурах..
  • Olexandr Chornogorodskij
    ми це хто? народ уставшій ат вайни у телевізора? тотально недофінансоване зсу? чи сцикло в ролі головнокомандуючого в оточенні зрадників та пірщиків? так зсу і добровольці будуть битися до останнього, незважаючи на паскудне фінансування і мир в очку путіна. от перше і останній слабка ланка в цьому
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости