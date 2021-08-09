Польша задержала на границе с Беларусью рекордное количество мигрантов

С пятницы из Беларуси в Польшу пытались нелегально попасть 349 жителей Ирака и Афганистана.

Об этом сообщила в понедельник пограничная служба Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

С пятницы пограничники задержали 349 нелегальных мигрантов, которые пересекали белорусскую границу. Мигранты, вероятно, из Ирака и Афганистана.

Самая большая группа из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа, в Кузьнице.

Пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальска заявила, что количество мигрантов, задержанных с пятницы, стало рекордным.

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Всего с начала года Подляшское отделение пограничной службы, которое работает на границе с Беларусью, задержало 871 нелегала.

За весь 2020 год пограничная служба задержала 122 нелегальных мигранта, которые пересекали белорусскую границу.